نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq جميع الجامعات العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022 نستعرضها الان ونتابعها من خلال متابعتنا التي نعمل على تقديمها عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز التي جاءت متعلقة بجميع الخدمات التي يتم تقدميها بشكل وبصورة الكترونية امام جميع الطلاب والطالبات بالعراق، حيث تزايدت الى حد كبير وملحوظ مؤشرات البحث على جوجل لاجل التعرف على طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي على نحو نستعرض نتابع عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

رابط نتائج القبول الموازي

اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل مؤخر على الانتهاء الرسمي من أعمال مراجعة بيانات الطلاب على الالتحاق على الجامعات العراقية من خلال عرض حالات المقبولين على القبول الموازي بعدما تم التأكيد على تجهيز موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي لتلك المهمة بعد ان تم الانتهاء من قبل نحو 30 الف على التقديم على القبول الموازي على ان يتم التأكيد على ان أعداد المقبولين فى القبول الموازي الى 22 الف طالب وطالبة، عليه يبحث عدد كبير من الطلاب والطالبات على طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي سنبدأ الآن فى استعراضها أمام جميع الطلاب والطالبات على نحو إلكتروني

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

حدة البحث على جوجل تتزايد الى حد كبير من أجل الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقي الذي سبق وأن تم تفعيله أمام جميع الطلاب والطالبات لأجل خدمة الجميع على الحصول على نتائج القبول الموازي وغيرها من خدمات بشكل وبصورة الكترونية على نحو جاء على الشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من خلال تسجيل اسم الطالب الرباعي

تسجيل رقم الامتحاني الخاص بالطالب داخل الايقونة المخصصة لها

تحديد المحافظة التابع اليها الطالب

النقر على أيقونة عرض الدرجات حتى تكون على الفور أمامكم النتائج معلنة على الفور

هذا وبامكانكم ايضاً عبر صندوق التعليقات الذي بالاسفل مشاركتنا بالبيانات التي جاءت من أجل الكشف والاستعلام عن تلك النتائج حيث شاركنا بصندوق التعليقات الذي بالاسفل بالاسم الرباعي او رقم الامتحاني والمحافظة على ان تكون النتائج أمامكم على الفور

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية.

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.

مصاريف الجامعات العراقية

الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.

طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

هندسة النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ كلية طب النهرين : 98.67

٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ كلية طب الكوفة : 98.33

٩_ كلية طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33