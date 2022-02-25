عاجل- رئيس أوكرانيا يوجه رسالة للأوروبيين بشأن حمل السلاح (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى خبر عاجل أذاعته قناة "إكسترا نيوز" منذ قليل.

وصرح زيلينسكى قائلا: "إذا كانت لديكم خبرة فى القتال يمكنكم المجىء إلى بلادنا للدفاع عن أوروبا".

واعتبر الرئيس الأوكرانى أن التحرك الأوروبى تجاه العملية العسكرية الروسية بطىء جدا.

وتوجه الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، إلى مجموعة "بوخارست التسع" بطلب تقديم مساعدة دفاعية لأوكرانيا وفرض مزيد من العقوبات على روسيا.

وكتب زيلينسكى فى تغريدة على موقع "تويتر": "نحن ندافع عن حريتنا وأرضنا، لكننا بحاجة إلى مساعدة دولية فعالة، لقد ناقشت هذا الأمر مع (رئيس بولندا) أندريه دودا، لقد تحولت إلى بوخارست التسعة بشأن المساعدة الدفاعية والعقوبات".

وأضاف: "يجب أن نعمل معا لإجبار روسيا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، نحتاج إلى تحالف ضد الحرب".