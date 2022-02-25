كييف تحت القصف والصواريخ (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - انطلقت الحرب الروسية فى أوكرانيا منذ صباح أمس الخميس، حيث أصبحت كييف تحت قصف الصواريخ والغارات المتواصلة، ما تسبب فى تدمير البنية التحتية للجيش الأوكرانى بأسلحة عالية التقنية استخدمتها موسكو.





وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن القصف الروسى طال مراكز قيادتها والمطارات ووحداتها فى شرق أوكرانيا، فى حين دوت صافرات الإنذار بالعاصمة كييف بعدما طالتها الصواريخ الروسية.

كما عطلت القصفات الروسية البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوى الأوكرانى، واستهدف القصف الروسى مخزنا للذخيرة فى فينتسا شرق أوكرانيا، وسط أنباء عن قصف روسى طال منشأة كيمياوية جنوب كييف.

وبالتزامن، دخلت القوات البرية الروسية إلى أوكرانيا بجانب مركبات عسكرية روسية وصلت من القرم إلى أوكرانيا، بينما تكدس الأوكرانيون فى صفوف طويلة أمام المحال التجارية والبنوك.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 74 منشأة عسكرية فى أوكرانيا، بينما اتجه الرئيس الأمريكى جو بايدن للعقوبات، حيث اتفق مع مجموعة الـ7 الصناعية الكبرى لفرض عقوبات قاسية على روسيا. وحذرت أوكرانيا من خطر تلوث إشعاعى إذا تدمر مفاعل تشرنوبيل النووى. فى حين وصلت المدرعات الروسيا إلى العاصمة كييف التى خلت من المارة ومظاهر الحياة.