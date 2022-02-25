جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، إن العملية العسكرية الروسية ضد بلاده بأنها بداية حرب على أوروبا.
وقال زيلينسكى فى بيان نشره على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" اليوم، إن "غزو روسيا لأوكرانيا ليس مجرد غزو، إنما هى بداية حرب ضد أوروبا ووحدتها وضد الحقوق الإنسانية الأساسية فى أوروبا".
وأضاف زيلينسكى، أن "الغزو أيضًا يتعارض مع كل قواعد التعايش فى القارة الأوروبية ومع حقيقة أن الدول الأوروبية ترفض تقسيم الحدود بالقوة".
وبدأت روسيا صباح أمس الخميس، عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرقى أوكرانيا، وذلك فى أعقاب طلب جمهوريتى دونيتسك ولوجانسك رسميا،ً دعم روسيا فى مواجهة الجيش الأوكرانى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- حرب على أوروبا.. تصريح خطير من الرئيس الأوكرانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.