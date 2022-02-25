عاجل.. ضربة موجعة من الاتحاد الأوروبى لـ بوتين ولافروف

جدة - نرمين السيد - حيث أفادت قناة "اكستر نيوز"، فى نبأ عاجل، بأن مسؤول أوروبى قال لرويترز، إن الاتحاد الأوروبى قرر فرض عقوبات على بوتين ولافروف.

وقرر الاتحاد الأوروبى بالإجماع تجميد أصول بوتين ولافروف.

ونقلت وكالة أنباء "نوفوستى" الروسية عن مصادر بوزارة الخارجية الصينية، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الصينى شى جين بينج اليوم الجمعة خلال محادثة هاتفية بينهما استعداد بلاده للتفاوض مع أوكرانيا على أعلى مستوى.

وفى السياق ذاته أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أنها اطلعت على تصريح الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى حول استعداده لمناقشة الوضع المحايد لأوكرانيا، معتبره هذا التصريح خطوة إيجابية.

وقال المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة:" استمعنا لهذه التصريحات، وهى جديدة، وفى الاتجاه الإيجابى".

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت فى وقت سابق من اليوم أن إدارة الرئيس الأوكرانى أكدت استعدادها لإجراء مفاوضات مع روسيا وقبولها بأن تكون فى وضع الدولة المحايدة.