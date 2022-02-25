عاجل- تصريح مهم من بوتين يغير قواعد الحرب

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "نوفوستى" الروسية عن مصادر بوزارة الخارجية الصينية، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الصينى شى جين بينج اليوم الجمعة خلال محادثة هاتفية بينهما استعداد بلاده للتفاوض مع أوكرانيا على أعلى مستوى.

وفى السياق ذاته أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أنها اطلعت على تصريح الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى حول استعداده لمناقشة الوضع المحايد لأوكرانيا، معتبره هذا التصريح خطوة إيجابية.

وقال المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة:" استمعنا لهذه التصريحات، وهى جديدة، وفى الاتجاه الإيجابى".

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت فى وقت سابق من اليوم أن إدارة الرئيس الأوكرانى أكدت استعدادها لإجراء مفاوضات مع روسيا وقبولها بأن تكون فى وضع الدولة المحايدة.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن مستشار الرئيس الأوكرانى أن كييف أكدت استعدادها للتفاوض حول وضع يجعلها دولة "محايدة"، ولكنها بحاجة إلى ضمانات أمنية مقابل ذلك.