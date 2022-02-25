عاجل- تحرك عسكرى إيطالى ردا على العملية العسكرية الروسية

جدة - نرمين السيد - وأعلن رئيس الوزراء الإيطالى، ماريو دراجى، اليوم الجمعة، استعداد بلاده لنشر 3400 جندى إضافى فى دول حلف شمال الأطلسى "الناتو"، ردًا على العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، حسبما نقلت قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية فى نبأ عاجل منذ قليل.

وكانت القوات الروسية، قد بدأت فجر أمس الخميس شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى فى القرن الحادى والعشرين.