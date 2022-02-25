عاجل- قرار جديد من الرئيس الأوكرانى بشأن الحرس الوطنى

جدة - نرمين السيد - وتم نشر المرسوم على الموقع الإلكترونى للرئيس.

وليبيد يعمل فى وقت سابق فى منصب القائم بأعمال قائد الحرس الوطنى لأوكرانيا.

وانتقد زيلينسكى غياب الدعم من الخارج فى مواجهة روسيا قائلا: "نحن ندافع عن دولتنا وحدنا أقوى قوى العالم تراقب من بعيد".

وأضاف أنه حتى العقوبات الغربية الجديدة على موسكو لا تكفى، وقال: "هل أقنعت عقوبات الأمس روسيا؟ فى السماء فوقنا وعلى أرضنا نسمع أن هذا لا يكفى".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنها ستنشر عناصر الشرطة للمساعدة فى حراسة معمل تشيرنوبيل للطاقة بأوكرانيا، حسبما أفاد نقل نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسى، جان إيف لودريان، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتابع الوضع فى تشيرنوبل فى أوكرانيا عن كثب.