عاجل- أول تعليق من الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية بشأن الهجوم الروسى

جدة - نرمين السيد - وقال: "الإخوة والأخوات الأعزاء مؤمنى كنيستنا الأوكرانية الأرثوذكسية بصفتى رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، أناشدكم وجميع مواطنى أوكرانيا، حدثت كارثة.. شنت روسيا عمليات عسكرية ضد أوكرانيا، وفى هذا الوقت المصيرى أحثكم على عدم الذعر والتحلى بالشجاعة، وإظهار الحب لوطنكم وللبعض الآخر".

وأضاف: "أدعوكم قبل كل شيء إلى تكثيف الصلاة من أجل أوكرانيا وجيشنا وشعبنا وأطلب إليكم أن تنحوا جانباً الفتن وسوء التفاهم وأن تتحدوا فى حب الله ووطننا، فى هذا الوقت المأساوى نعرب عن حبنا الشديد ودعمنا لجنودنا الذين يقومون بالحراسة والدفاع عن أرضنا وشعبنا باركهم الله وحفظهم".

وتابع: "نناشد رئيس روسيا ونطالبه بوقف حرب الأشقاء على الفور، خرج الشعبان الأوكرانى والروسى من جرن معمودية واحد والحرب بين هذه الشعوب هى تكرار لخطيئة قايين الذى قتل أخاه بدافع الحسد، مثل هذه الحرب لا مبرر لها لا من الله ولا من الناس".

أدعو الجميع إلى الفطرة السليمة التى تعلمنا حل مشاكلنا الأرضية بالحوار المتبادل والتفاهم المتبادل، وآمل بصدق أن يغفر الله لنا خطايانا وأن يسود سلام الله على أرضنا وفى جميع أنحاء العالم.