عاجل- مدينة أشباح.. القوات الروسية تدخل خاركيف الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها عطلت، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا التى انطلقت أمس الخميس، 118 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية ودمرت العشرات من قطع الآليات والمعدات العسكرية.

وبدت شوارع المدينة الأوكرانية وكأنها صارت للأشباح، خلت من المارة ومن مظاهر السكان، وسيطرت عليها القوات الروسية.

وأوضح إيجور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية دمرت أثناء العملية فى أوكرانيا 18 دبابة ومركبة مدرعة قتالية أخرى و7 منظومات من راجمات الصواريخ و41 قطعة من المركبات العسكرية وخمسة زوارق قتالية.