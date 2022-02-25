عاجل- دبابات فقط.. طريق سريع فى أوكرانيا تحت السيطرة الروسية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - فى سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها عطلت، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا التى انطلقت أمس الخميس، 118 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية ودمرت العشرات من قطع الآليات والمعدات العسكرية.
وأوضح إيجور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية دمرت أثناء العملية فى أوكرانيا 18 دبابة ومركبة مدرعة قتالية أخرى و7 منظومات من راجمات الصواريخ و41 قطعة من المركبات العسكرية وخمسة زوارق قتالية.
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