عاجل- تركيا تصدم أوكرانيا بشأن مضيقى البوسفور والدردنيل

جدة - نرمين السيد - وصرح مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركى، بأنه وفقا للقانون الدولى يتعين على تركيا ضمان مرور روسيا عبر مضيقى البوسفور والدردنيل إلى البحر الأسود بشروط معينة، مضيفا فى المقابل أن تركيا لا تزال منشغلة بتحليل الوضع.

وقال جاويش أوغلو، إنه سيظل مسموحا للسفن الروسية بالعودة إلى موانئها فى حالة الحرب.

وعن العقوبات على روسيا، قال جاويش أوغلو: "قلنا دائما أن العقوبات من حيث المبدأ لا تحل أى مشاكل".

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها عطلت، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا التى انطلقت أمس الخميس، 118 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية ودمرت العشرات من قطع الآليات والمعدات العسكرية.

وأوضح إيجور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية دمرت أثناء العملية فى أوكرانيا 18 دبابة ومركبة مدرعة قتالية أخرى و7 منظومات من راجمات الصواريخ و41 قطعة من المركبات العسكرية وخمسة زوارق قتالية.