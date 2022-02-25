جدة - نرمين السيد - وأعلن الناطق باسم الكرملين دميترى بيسكوف، أن حديث الرئيس الأوكرانى زيلنسكى عن استعداده للحوار قيد البحث.
وأوضح دميترى، فى وقت سابق، أن الكرملين لا يرى أى عوائق أمام تنظيم مفاوضات بين الرئيسى الروسى، فلاديمير بوتين والأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، لكن فقط إذا كانت أوكرانيا مستعدة للتحدث عن مخاوف موسكو الأمنية.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال فى هذا السياق عما إذا كانت روسيا مستعدة لإجراء اتصالات "إذا كانت القيادة الأوكرانية مستعدة للحديث عن هذا الأمر".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. أول رد من روسيا على طلب الرئيس الأوكرانى بشأن المفاوضات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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