التأمينات الاجتماعية استعلام برقم الهوية والتحقق من الاشتراك

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عمر شويل - جدة التأمينات الاجتماعية استعلام برقم الهوية عن المستحقات المالية، ومدة الاشتراك من خلال تسجيل دخول التأمينات الاجتماعية للأفراد الذين تمكنوا من التسجيل في الموقع الرسمي، حيث تعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي المسؤولة عن تطبيق نظام التأمينات داخل السعودية، الذي يهدف إلى مساعدة المواطنين أثناء العمل وبعد التقاعد، سواء بسبب العجز أو الوفاة أو بلوغ سن التقاعد، من خلال توفير الرعاية الطبية والتعويضات بما فيها تعويض التعطل عن العمل (نظام ساند) أثناء العمل، كما تقدم معاش المتقاعدين يساهم في توفير حياة كريمة لمن بلغ سن التقاعد ولا يقوى على العمل.

التأمينات الاجتماعية استعلام برقم الهوية

تقدم التأمينات الاجتماعية العديد من الخدمات الإلكترونية للأفراد المشتركين، منها استعلام برقم الهوية عن مدة اشتراك الأفراد في التأمينات، وهنا يتم التسجيل في ساند بشكل تلقائي، ذلك البرنامج الذي يقدم تأمين التعطل عن العمل للمواطنين الذين فقدوا الوظيفة نتيجة ظروف خارجة عن إرادتهم، كما يمكن عبر تسجيل دخول التأمينات الاجتماعية الاستعلام عن المستحقات المالية، والاستفادة بخدمة حجز المواعيد، بالإضافة إلى إمكانية التواصل عبر رقم التأمينات الاجتماعية المجاني (8001243344).

استعلام اشتراك التأمينات الاجتماعية

تتمثل طريقة التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط التأمينات الاجتماعية. العمل على تسجيل دخول التأمينات الاجتماعية، أو إنشاء حساب جديد لمن لم يسبق له التسجيل. الانتقال إلى تبويب الخدمات الإلكترونية. النقر على خيار التحقق من الاشتراك في التأمينات. العمل على تسجيل البيانات المطلوبة ثم النقر على خيار تحقق.

استعلام المستحقات المالية في التأمينات الاجتماعية

توفر التأمينات الاجتماعية لكافة المشتركين في نظام التأمينات، خدمة الاستعلام عن المستحقات المالية برقم الهوية، وذلك من خلال تسجيل دخول التأمينات واستكمال الخطوات التالية:

انتقل إلى رابط الاستعلام عن المستحقات المالية www.gosi.gov.sa. اختر طريقة البحث سواء برقم الهوية الوطنية أو بالاسم. قم بكتابة رقم التحقق كما هو أمامك في شاشة الدخول. اضغط على تحقق. انتظر قليلًا سيظهر النظام ما إذا كان هناك مستحقات مالية لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية لم تصرف بعد.

التأمينات الاجتماعية تسجيل دخول

توفر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خدمة التسجيل في الموقع، والاشتراك في التأمينات، ليتمكن المستفيدين من تسجيل دخول موقع التأمينات والاستعلام برقم الهوية عن الخدمات المتاحة، كما يلي:

الانتقال إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الإلكتروني. الدخول إلى صفحة التسجيل ثم اختيار تسجيل جديد. العمل على تحديد المستفيد سواء صاحب عمل أو جهة علاج أو مشترك. العمل على تعبئة حقول البيانات المطلوبة. القيام بتعيين كلمة المرور ثم تأكيدها. المتابعة والموافقة على الإقرار والضوابط. المراجعة للبيانات ثم إنهاء عملية التسجيل بالخطوات اللازمة.

وبهذا يكون استطاع المستخدم التسجيل في التأمينات الاجتماعية بنجاح، وعندها يتمكن من الاستفادة بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني.