شروط استحقاق دعم سكني للمطلقة والأرملة تكمن في عدد من الشروط الهامة. حيث تطلق وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية عدد من مشروعات الدعم السكني التي يمكن للمرأة الاستفادة منها. وذلك لأن الوزارة تقوم بتوزيع عدد من الوحدات السكنية، مع قطع من الأراضي المخصصة للبناء. ويعتبر صندوق التنمية العقارية هو الجهة المعنية بهذا القرار. حيث يتم توزيع الوحدات من خلال برنامج الدعم السكني الذي تقدمه الوزارة في حالة تطابق الشروط على السيدة المتقدمة.

شروط استحقاق دعم سكني للمطلقة والأرملة

هناك عدد من شروط استحقاق الدعم سكني للمرأة المطلقة والأرملة، ومن بين هذه الشروط:

تكون المرأة مستحقة للدعم السكني لأول مرة فقط.

أن يكون قد تجاوزت مدة عامين من الطلاق، أو وفاة الزوج.

بجانب أن يكون للمرأة دخل ثابت ومستقل خاص بها.

كما يجب ألا يسبق لها الحصول على الدعم السكني من الوزارة من قبل.

لابد أن تكون السيدة سعودية الجنسية، وغير متزوجة من رجل أجنبي.

إلى جانب، أن تكون السيدة مقيمة في السعودية إقامة كاملة.

كما يجب أن تكون المرأة لا تقل عن 25 عاماً.

إلى جانب ذلك، يجب ألا تكون المرأة مالكة لأحد من العقارات السكنية خلال أخر 5 سنوات.

في حالة وجود أخوة أو أب، يفضل أن يقوم هو بالتقدم للحصول على الدعم السكني.

يجب ألا تكون السيدة مالكة لأحد الوحدات السكنية الخاصة بالدعم الحكومي.

التقديم على الاسكان للنساء 2022

من خلال التعرف على شروط استحقاق دعم سكني للمطلقة والأرملة. يجب على السيدة أن تقوم بعدد من الخطوات للحصول على الدعم السكني. حيث تكمن في كل من التالي:

تقوم السيدة بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بالإسكان الإجتماعي.

بعد ذلك، يتم الضغط على زر ” تسجيل جديد”.

ثم يتم تعبئة البيانات اللازمة، مثل رقم الهوية، والبريد الإلكتروني.

كما تقوم السيدة، بتفعيل الحساب من خلال استكمال البيانات المطلوبة، مثل مدة الإقامة في الداخل والخارج.

بعد ذلك، تقوم السيدة بالتقديم على الدعم السكني الذي ترغب فيه، سواء كانت أراضي أو وحدات سكنية.

الاستعلام عن استحقاق سكني للمرأة برقم الهوية

إذا كانت المرأة تنطبق عليها شروط استحقاق الوحدات السكنية. عليها أن تقوم بالاستعلام عن استحقاقه للدعم من خلال الخطوات التالية: