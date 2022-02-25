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عمر شويل - جدة برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور السعودي - ثقفني
برنامج لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي ، وهو من أهم برامج التنمية في المملكة العربية السعودية ، يهدف إلى القضاء على الفقر وتوفير مستوى معيشي ممتاز للمواطنين السعوديين. ما هو برنامج الضمان الاجتماعي ، وما هي البرامج المؤهلة للحصول على الدعم الأمني ، والتفاصيل الأخرى المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي.
التسجيل بـ برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي
- يتم تسجيل وزارة الموارد البشرية إلكترونياً في نظام الضمان الاجتماعي من خلال الخطوات التالية:
- سجل في موقع الضمان الاجتماعي
- انقر فوق الخدمات الإلكترونية
- اختيار بوابات الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية
- تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد
- اضغط على الخدمات الإلكترونية ، ثم اختر ضمان المعاش
- راجع الشروط والأحكام وانقر فوق رمز إدخال الخدمة
- حدد مكتب الضمان المناسب والفئة
- أدخل بيانات الأسرة كاملة وتحميل المستندات
- وافق على الشروط وانقر على إرسال
- احفظ خطاب رقم الضمان للاستعلام عن بيانات المستفيد.
معايير الاستفادة من الضمان الاجتماعي
- حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية الشروط التي يجب على جميع المتقدمين استيفاؤها حتى يكونوا مؤهلين للحصول على الضمان الاجتماعي ، وفيما يلي شروط إجراءات التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي:
- يجب أن يكون المتقدمون سعوديين.
- يجب أن يكون لدى المتقدمين جميع المستندات المطلوبة وأن يكونوا معتمدين.
- أن يثبت مقدم الطلب أنه لا يمتلك أي عقار أو أرض أو دخل شهري مرتفع
- يجب أن يكون الدخل الشهري لمقدم الطلب أقل من المبلغ المستحق من الضمان الاجتماعي.
حساب راتب الضمان للمستفيدين
- طرأت بعض التغييرات على طريقة احتساب المعاشات والمبالغ المستحقة للأسر أو الأفراد المستقلين ، وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية عن احتساب المعاشات لنظام الضمان الاجتماعي على النحو التالي:
- تُحدد معاشات الأسر والأفراد بمجموع دخول جميع أفراد الأسرة.
- قم بخصم 50٪ من قيمة الدخل الشهري الإجمالي وأضفه إلى إجمالي قسطك السنوي.
- قارن الدخل الإجمالي المحسوب مع الحد الأدنى لمعاش التخلف عن السداد.
- إذا كان دخل الأسرة أعلى من حد الدخل ، فلن تكون المنحة مؤهلة.
- إذا كان إجمالي الدخل أقل من حد الدخل ، يتم دفع الإعالة للأسرة.
- القيم المدعومة هي كما يلي:
- رب الأسرة 1100 ريال سعودي.
- 550 ريال سعودي لكل فرد من أفراد الأسرة.
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