التسجيل في حافز للمره الثالثة من أبرز الأمور التي يبحث عنها المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فهو يُساهم في تقديم الدعم لهم، فهو يُقدم المهارات والخبرات لتأهيلهم لسوق العمل والحصول على فرص عمل مناسبة، فهي من ضمن مبادرات التي تُتيح خدمات كثيرة للمواطنين، لذا سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص تلك الموضوع.

خطوات التسجيل في حافز للمره الثالثة 1443

يُمكنك التسجيل في حافز للمره الثالثة بكل سهولة ويُسر ودون بذل أي مجهود، ولكي تتمكن من ذلك لابد من اتباع الآتي:

الانتقال مباشرة إلى الرابط الرسمي لموقع طاقات.

سجل دخول عبر النفاذ الوطني الموحد ثم أدخل رمز التحقق.

سوف يتم نقلك لموقع طاقات ثم اختر برامجنا ثم اختر برامجنا.

اختر جميع البرامج ثم أنقر على خانة حافز إعانة البحث عن العمل.

النقر عل خانة تقدم ثم وافق على الشروط والأحكام.

استكمال البيانات المطلوبة ثم أنقر على تأكيد ثم التالي.

أدخل بيانات حساب البنكي ثم أرفق الحساب البنكي.

قم بإرفاق كافة المستندات المطلوبة ثم حدد الفرع.

قم بمراجعة الاتفاقية ثم أكتب رمز التحقق.

سوف تظهر لك رسالة تُفيد نجاح الطلب.

حافز تسجيل دخول

يُمكنك تسجيل دخول عبر حافز للحصول على الدعم المُقدم من قبله، لذا اتبع ما يلي:

الانتقال إلى رابط موقع طاقات الرسمي.

النقر على تسجيل دخول ثم سيتم نقلك لمنصة النفاذ الوطني.

سجل دخول عبر البيانات الخاصة بأبشر ثم أكتب رمز التحقق.

سجل دخول لحسابات طاقات.

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برنامج حافز يوفر الدعم كل شهر للمستفيدين يوم 25 من كل شهر ميلادي، حيث يتم تقديم من قبل المواطنين السعوديين في حالة توافر الشروط الخاصة بالتسجيل التي وفرها حافز الُمطلق من قبل وزارة الموارد البشرية.

طرق التواصل مع حافز

يُمكنك التواصل مع العملاء المستفيدين في برنامج حافز للتقديم شكاوى أو استفسار عن أمر ما، وتلك الطرق ما يلي: