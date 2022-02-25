نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن موعد نزول إعانة صغار مربي المواشي بالسعودية لشهر مارس 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد دعم صغار مربي المواشي، دعم المواشي أو دعم برنامج ريف هما مسميات لبرنامج واحد من برامج الدعم بالمملكة التي توفر للمسجلين وهم أصحاب المواشي وساكني الريف بالسعودية به دعم شهري مخصص لهم، ونظرًا مع كثرة التساؤل حول التعرف على موعد نزول دعم ريف أو دعم المواشي ففي السطور الآتية توضح لكم موعد نزول دعم المواشي بالسعودية.

برنامج ريف لدعم صغار مربي المواشي

قامت وزارة المياه والبيئة السعودي بإطلاق هذا البرنامج بهدف مساعدة صغار مربي المواشي والتقدم بمستوى الأمن الغذائي ورفع كفائته، وكان إطلاق هذا البرنامج في المرة الأولى اتباعًا لرؤية المملكة 2030 لمساعدة جميع الفئات بالسعودية، ويوفر دعم المواشي لفئات معينة يتم اختيارهم بعد التأكد من توافر شروط برنامج دعم المواشي بهم.

نزول دعم برنامج المواشي بالمملكة

تقوم حكومة المملكة العربية السعودية بتوفير دعم ريف أو دعم المواشي للمستفيدين في بداية كل شهر ميلادي جديد أي أن دعم المواشي لشهر مارس من المفترض أن يكون في الأول أو الثاني من الشهر حسب العطلة الرسمية حينها في حالة مصادفة الأول من الشهر لعطلة، وتسعى الحكومة إلى توفير الدعم للفئات المستحقة حتى يتمكنوا من الحصول على سيولة كافية للاستمرار في مشاريعهم وبهدف القيام بالإنتاج المحلي بالسعودية وزيادته.

وتوفر وزارة البيئة والمياه السعودية دعم صغار مربي المواشي بقيمة معينة تختلف من فرد لآخر حسب المشروع والحاجة إلى السيولة أو الدعم، حيث قد تصل قيمة الدعم السنوي خمسون ألف ريال سعودي من أجل تغطية ما يقرب من سبعين بالمئة من حجم مشروع الفرد.

شروط برنامج دعم مربي المواشي

هناك شروط محددة من الضروري استيفائها في الأفراد المتقدمين على الدعم:

السعوديين فقط أو في حالة حمل بطاقة تنقل. مربي المواشي. امتلاكه لحساب بنكي صالح. أكبر من 21 سنة. ألا يكون موظفًا في أي من القطاعات الأخرى بالمملكة.

كيفية الاستعلام عن إعانة صغار مربي المواشي

سهلت الوزارة من خطوات الاستعلام عن دعم مربي المواشي ووفرت عدة طرق من أجل الاستعلام ومنها: