الدفاع الروسية تؤكد سيطرة قواتها على محطة تشيرنوبيل الذرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المحمولة جوا الروسية، سيطرت أمس الخميس بشكل كامل على منطقة محطة تشيرنوبيل الذرية بشمال أوكرانيا.

جاء هذا التأكيد في تصريح أدلى به المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف للصحفيين اليوم الجمعة.

وأضاف المتحدث أنه تم الاتفاق مع جنود كتيبة حماية المحطة الأوكرانية على العمل المشترك لتأمين وحدات الطاقة و"التابوت الحجري" (هيكل المأوى الذي يغطي الوحدة رقم 4 للمحطة بعد تعرضها لحادث كارثي عام 1986)، مضيفا أن "إجراءات الدفاع عن المحطة النووية تضمن عدم قيام الإرهابيين أو القوميين باستفزازات نووية".

وأكد المتحدث أن مستوى الإشعاع في المنطقة طبيعي، وأن طاقم المحطة يواصل تشغيل المرافق كالمعتاد ويراقب الوضع الإشعاعي.

وكانت الرئاسة الأوكرانية أعلنت مساء الخميس أن القوات الروسية سيطرت على محطة تشيرنوبيل النووية.

وأطلق الجيش الروسي أمس عملية عسكرية خاصة بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.