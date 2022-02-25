عاجل- دعم إضافة.. رئيس الوزراء البريطانى يبعث برسالة طمأنة لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، التزام بلاده بتأمين دعم إضافى لأوكرانيا فى الأيام المقبلة، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز"، منذ قليل.





فيما قال وزير الدفاع البريطانى، بن والاس، إن لندن تتوقع أن روسيا فقدت ما يزيد عن 450 فردا من قواتها. وكانت القوات الروسية، قد بدأت فجر أمس الخميس شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى فى القرن الحادى والعشرين.

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