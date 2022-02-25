عاجل- استسلام 150جنديا.. روسيا تكشف عن نتائج عمليتها العسكرية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها عطلت، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا التى انطلقت أمس الخميس، 118 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية ودمرت العشرات من قطع الآليات والمعدات العسكرية.





وأوضح إيجور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية دمرت أثناء العملية فى أوكرانيا 18 دبابة ومركبة مدرعة قتالية أخرى و7 منظومات من راجمات الصواريخ و41 قطعة من المركبات العسكرية وخمسة زوارق قتالية. كان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أعلن، انطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرقى أوكرانيا، بهدف تجريد أوكرانيا من أسلحتها ووقف تقدم حلف شمال الأطلسى (ناتو). وأضاف أنه خلال الأعمال العسكرية ألقى أكثر من 150 جنديا من مختلف صنوف القوات الأوكرانية أسلحتهم واستسلموا، وأن بينهم 82 جنديا تابعون للحامية الأوكرانية في جزيرة زميينى بالبحر الأسود.

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