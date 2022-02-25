عاجل- لقطات مروعة لانفجارات فى خاركيف بأوكرانيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - سُمع دوى انفجارات فى شرق مدينة خاركيف الأوكرانية، اليوم الجمعة، كما تواصل القصف الروسى بصواريخ جراد على مدينة سومى الأوكرانية، حسبما ذكرت قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية منذ قليل.





وأعلن الجيش الأوكرانى، قبل قليل، أن القوات الروسية تقترب من كييف من المحورين الشرقى والشمالى الشرقى. وكانت القوات الروسية، قد بدأت فجر أمس الخميس شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى فى القرن الحادى والعشرين.

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