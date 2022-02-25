جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، منذ قليل، توغل أولى الوحدات الروسية فى العاصمة كييف. وكتبت الوزارة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" اليوم الجمعة: "مخربين" روس متواجدون فى منطقة أوبولون شمالى كييف. ولا يمكن حاليا التحقق من صحة هذه المعلومات بشكل مستقل. ودعت الوزارة السكان إلى إعداد ما يسمى بـ"زجاجات المولوتوف" للمعركة والإبلاغ عن مشاهداتهم لتقنيات عسكرية روسية. وأوصت السكان بعدم مغادرة منازلهم، وحذر الجيش الأوكرانى من أن الوحدات الروسية تستخدم أحيانا تقنيات أوكرانية تم الاستيلاء عليها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- روسيا دخلت كييف.. ومناشدة من وزارة الدفاع الأوكرانية للمواطنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.