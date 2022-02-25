حزن وأسى.. رياضيون روس يعلقون على الحرب

علق نجم التنس الروسي دانييل مدفيديف الذي سيصبح الإثنين ثالث لاعب من بلاده يتصدر تصنيف رابطة المحترفين "أيه تي بي"، على الهجوم الذي يشنه الجيش الروسي على الجارة أوكرانيا، بالقول إنه "في بعض الأحيان كرة المضرب ليست بهذه الأهمية" مقارنة بما يحصل.

وقال مدفيديف من أكابولكو حيث وصل الى نصف نهائي الدورة المكسيكية لمواجهة الإسباني رافايل نادال: "لقد استفقت مع الكثير من المشاعر".

أما نادال، فقال بعد فوزه الثالث عشر تواليا منذ بداية الموسم الحالي: "إنها أخبار محزنة. لا أريد التحدث عن المذنبين أو المشكلة، لكن في القرن الذي نحن فيه، لا أصدق أن هناك حروبا. لا أستطيع أن أفهمها. آمل أن تنتهي في أقرب وقت ممكن. الشيء الوحيد الذي أريده هو أن يكون هناك أقل عدد ممكن من المتضررين، أقل قدر ممكن من الخسائر".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، فجر الخميس، عن عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد.

وسبق للنجم الروسي الآخر أندري روبليف، المصنف سابعا عالميا، أن علق على ما يحصل داعيا على هامش مشاركته في دورة دبي من أجل "السلام"، معتبرا فوزه وتأهله الى نصف النهائي "غير مهم" بالنظر إلى ما يحدث.

وقال عقب تأهله الى نصف النهائي: "أنتم تدركون مدى أهمية أن يكون هناك سلام في العالم، وأن نحترم بعضنا البعض مهما حصل، وأن نكون متحدين. يتعلق الأمر بأن نهتم بالكرة الأرضية وببعضنا البعض. إنه أهم شيء".

ونقلت "فرانس برس" عن روبليف قوله: "في هذه اللحظات، ندرك أن المباراة ليست مهمة. ما يحدث هو أسوأ بكثير".

وأعاد روبليف نشر في خاصية الـ"ستوريز" عبر "إنستغرام"، منشور مواطنه لاعب كرة القدم فيودور سمولوف الذي وضع صورة سوداء بالكامل وكتب: "لا للحرب"، مضيفا علم أوكرانيا وقلبا أحمر مكسورا. كما شارك منشورا آخر لرسم لشخصيتين بألوان علمي أوكرانيا وروسيا.

وتعليقاً على ما يحصل بين الجارتين، دانت اللجنة الأولمبية الدولية الخميس "بشدة خرق الحكومة الروسية للهدنة الأولمبية".

كما أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري الإيطالي جاني إنفانتينو عن قلقه من الوضع "المأساوي والمخيف" في أوكرانيا، مضيفا في مؤتمر صحفي: "لقد صدمت بما رأيت، انا قلق للغاية لهذا الوضع. فيفا يدين استعمال القوة".

ومن المتوقع ان تستضيف روسيا بولندا في مباراة الملحق المؤهل الى مونديال قطر 2022 في 24 مارس المقبل، وفي حال التفوق على منافستها ستلتقي الفائز من مباراة تشيكيا والسويد في 29 منه، علما أن اتحادات هذه المنتخبات طالبت بنقل مبارياتها المقرر على الاراضي الروسية في بيان مشترك.