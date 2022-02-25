نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى يبدأ الترم الثالث 2022 في المملكة السعودية وتقويم الفصل الدراسي الثالث في المقال التالي

عمر شويل - جدة ذكرت وزارة التعليم بالمملكة موعد بداية الفصل الدراسي الثالث، ومواعيد الإجازات الرسمية خلاله حيث يستكمل الطلاب الآن الفصل الدراسي الثاني قبل البدء في إجازة ما بين الفصلين ثم البدء في الفصل الدراسي الثالث والأخير للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والصف الأول الثانوي يوم الأحد الموافق 20 من مارس 17 شعبان.

تقويم الفصل الدراسي الثالث 1443 هـ

تستمر العملية التعليمية في الفصل الدراسي الثالث وفقاً للجدول الرسمي المعتمد من وزارة التعليم للعام الدراسي الحالي 1443، والذي يتضمن موعد بداية ونهاية كل فصل، وكذلك عدد الإجازات الرسمية خلال فترة الدراسة، وجاء التقويم الدراسي للفصل الثالث كالآتي:-

يبدأ الفصل الدراسي الثالث في جميع مدارس المملكة يوم عشرين مارس المقبل الموافق 17 شعبان.

يشهد الفصل الدراسي الثالث ثلاث إجازات رسمية منهم إجازتين نهاية أسبوع مطولة، وإجازة عيد الفطر المبارك.

تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك يوم الخامس والعشرين من شهر إبريل الموافق 24 من شهر رمضان المبارك.

تستمر إجازة عيد الفطر المبارك حتى الثامن من شهر مايو، وبعدها تبدأ الدراسة مرة أخرى.

تبدأ إجازة نهاية الأسبوع المطولة يوم 15 مايو الموافق 24 شوال 1443ه‍.

إجازة نهاية الأسبوع المطولة الثانية تبدأ يوم 30 يونيو السادس عشر من شهر ذي الحجة.

ينتهي الفصل الدراسي الثالث والعام الدراسي 1443ه‍ لتبدأ الإجازة الصيفية يوم 30 يونيو الأول من شهر ذي الحجة.

تفاصيل العام الدراسي الحالي 1443 هـ في المملكة السعودية

يشهد العام الدراسي الحالي تفاصيل مختلفة عن الفصول الدراسية الماضية حيث قامت الوزارة بتقسيم العام الدراسي على ثلاثة فصول دراسية لأول مرة، وذلك بهدف النهوض بمستوى الطلاب، وتقسيم المناهج الدراسية على كل فصل لدراسة مستوى تحسن الطلاب وتقييمهم بناء على اختبارات الفصول الثلاثة التي اعتمدتها الوزارة حضورياً بخلاف العام الدراسي الماضي الذي كان عن بعد في ظل وباء كورونا.

موعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني

أوشك الفصل الدراسي الثاني على الإنتهاء حيث ينتظر الطلاب موعد الاختبارات النهائية للفصل الذي استمر 13 أسبوعا منذ بدايته يوم الخامس من شهر ديسمبر، وتستمر إجازة نهاية الفصل لمدة عشرة أيام قبل استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثالث يوم 20 مارس القادم