عاجل- 33 موقعا مدنيا.. أوكرانيا تكشف تفاصيل عن الهجوم الروسى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الداخلية الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن قوات روسيا استهدفت 33 موقعًا مدنيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وسط أنباء عن استمرار عمليات القصف على العديد من المناطق، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز"، منذ قليل.





وكانت القوات الروسية، قد بدأت فجر أمس الخميس شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى فى القرن الحادى والعشرين.

وبدأت قوات الجيش الروسى، أمس عملية عسكرية وصفتها بأنها عملية خاصة فى أوكرانيا.

وأفادت قناة "إكسترا نيوز" فى نبأ عاجل لها، مساء أمس الخميس، بأن القوات الروسية سيطرت على جزيرة الثعبان الاستراتيجية فى البحر الأسود.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت فى وقت سابق، تعطيل 83 هدفا أرضيا تابعا للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنها أنجزت كل أهدافها المحددة ليوم الخميس.

وأعلن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أن القوات الروسية سيطرت على مطار عسكرى على مشارف كييف، ومفاعل تشيرنوبل النووى.

وقالت السفيرة الأوكرانية فى واشنطن أوكسانا ماركاروفا، إن القوات الروسية استهدفت العديد من البلدات السكانية والبنى التحتية.