أوروبا تلوح بـ"الخيار الأخير" لمعاقبة روسيا

شدد مسؤولون أوربيون، الجمعة، على ضرورة حجب نظام "سويفت" للمدفوعات العالمية بين البنوك عن روسيا، كإجراء عقابي على تحركاتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، إن خيار عزل روسيا عن نظام "سويفت" يظل قائما، لكنه "الخيار الأخير".

كما أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أن بلاده ترغب أيضا في حجب "سويفت" عن روسيا.

وصرح والاس لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قائلا: "نود أن نذهب إلى ما هو أبعد، نود استخدم نظام سويفت، هذا هو النظام المالي الذي يسمح للروس بنقل الأموال حول العالم لتلقي مدفوعات مقابل الغاز، لكن كما تعلمون مثل أشياء كثيرة هذه منظمات دولية وإذا لم تكن كل دولة تريد طردهم من النظام سيصبح الأمر صعبا"، وفقما نقلت "رويترز".

ولم تلجأ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى عزل روسيا عن نظام "سويفت" ضمن عقوبات جديدة صارمة فرضتها على موسكو بعد غزوها أوكرانيا، لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال يوم الخميس، إن بإمكانهم إعادة النظر في هذه المسألة.

وبدوره قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، الجمعة، إن دول الاتحاد الأوروبي ستدرس جميع العقوبات المحتملة ضد روسيا ردا على غزوها لأوكرانيا.

وأفاد ليندنر قبل اجتماع مع وزراء مالية آخرين من مجموعة اليورو في باريس بأن "كل الخيارات مطروحة".

وأضاف: "تم فرض المجموعة الأولى من العقوبات على روسيا وهي ستضر بالشعب الروسي وستعرقل الاقتصاد الروسي على نحو بالغ".

واعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن استمرار العدوان الروسي على بلاده يظهر أن العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو ليست كافية، مضيفا أن "العالم يواصل مشاهدة ما يجري في أوكرانيا من بعيد".