عاجل- صواريخ.. هجوم أوكرانى على روسيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قصفت السلطات الأوكرانية، منذ قليل، صواريخ عشوائية الأراضى الروسية، فى رد منها على الهجمات التى تشنها موسكو، منذ أمس عليها، وذلك حسبما أفادت إكسترا نيوز فى خبر عاجل.





وأكد عامر عروقي مراسل إكسترا نيوز في كييف، أنه وحتى اللحظة، فإن القصف الصاروخي على عدة مناطق فى أوكرانيا مستمر.

وقال مراسل "إكسترا نيوز" فى كييف، منذ قليل، إن الملاجئ فى العاصمة الأوكرانية كييف قديمة جدًا وبالية، ولم تكن مهيأة لمثل هذه الظروف فى ظل الحرب الروسية على أوكرانيا.

وكانت السلطات الأوكرانية طالبت الأهالى بإخلاء المنازل والنزول إلى الملاجئ، وسط تقارير عن استعداد القوات الروسية لحصار العاصمة كييف وتنفيذ عمليات إنزال بالقرب منها.

وكانت القوات الروسية، قد بدأت فجر أمس الخميس شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى فى القرن الحادى والعشرين.