جدة - نرمين السيد - كشفت تقارير، اليوم الجمعة، عن وضع الملاجئ فى أوكرانيا بعدما دعت السلطات الأوكرانية المواطنين للاحتماء بتلك الملاجئ فى ظل القصف المتواصل على العديد من المناطق الأوكرانية واقتراب القوات الروسية من العاصمة كييف.





وقال مراسل "إكسترا نيوز" فى كييف، منذ قليل، إن الملاجئ فى العاصمة الأوكرانية كييف قديمة جدًا وبالية، ولم تكن مهيأة لمثل هذه الظروف فى ظل الحرب الروسية على أوكرانيا. وكانت السلطات الأوكرانية طالبت الأهالى بإخلاء المنازل والنزول إلى الملاجئ، وسط تقارير عن استعداد القوات الروسية لحصار العاصمة كييف وتنفيذ عمليات إنزال بالقرب منها. وكانت القوات الروسية، قد بدأت فجر أمس الخميس شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى فى القرن الحادى والعشرين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. تقارير صادمة عن حالة الملاجئ فى كييف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.