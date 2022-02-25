أمريكا: حرب روسيا المتعمدة عمل عدوانى

جدة - نرمين السيد - أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، أهمية الاستجابة بطريقة موحدة وحاسمة لمساءلة روسيا عن أعمالها التى من شأنها أن تتسبب فى معاناة إنسانية وسقوط خسائر فادحة فى الأرواح.





جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية فى بيان عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة خلال مكالمة هاتفية بين نائبة وزير الخارجية الأمريكى ويندى شيرمان ونظيرها الكورى الجنوبى تشوى جونج كون لمناقشة الهجوم الروسى غير المبرر على أوكرانيا.

وأكدت شيرمان، أن حرب روسيا المتعمدة عمل عدوانى لا داعى له ضد أوكرانيا والسلام والأمن العالميين.