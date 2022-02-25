جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية فى بيان عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة خلال مكالمة هاتفية بين نائبة وزير الخارجية الأمريكى ويندى شيرمان ونظيرها الكورى الجنوبى تشوى جونج كون لمناقشة الهجوم الروسى غير المبرر على أوكرانيا.
وأكدت شيرمان، أن حرب روسيا المتعمدة عمل عدوانى لا داعى له ضد أوكرانيا والسلام والأمن العالميين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا: حرب روسيا المتعمدة عمل عدوانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.