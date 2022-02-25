عاجل- بعد التصعيد.. طلب مفاجئ من الرئيس الأوكرانى لروسيا

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم الجمعة، إن موسكو ستضطر إلى التحدث مع أوكرانيا "عاجلاً أو آجلاً" لإنهاء القتال، متهمًا القوات الروسية باستهداف المناطق المدنية أيضًا فى هجومها.
وفى خطاب مسجل، قال زيلينسكى: "سيتحتم على روسيا التحدث إلينا عاجلاً أم آجلاً. التحدث عن كيفية إنهاء القتال ووقف الغزو، وكلما بدأت هذه المحادثات فى وقت مبكر، ستقل الخسائر التى ستتكبدها روسيا نفسها".
وحسبما نقلت "فرانس برس"، اتهم الجيش الروسى باستهداف مناطق مدنية فى كييف، مشيدًا "ببطولة" الأوكرانيين، ومؤكدًا أن جنوده "يفعلون ما بوسعهم للدفاع عن البلاد".
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