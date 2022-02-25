عاجل- اللقطات الأولى.. دبابات روسيا تتقدم إلى العاصمة الأوكرانية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأعلن الجيش الأوكرانى، تفجير جسر بالقرب من العاصمة كييف لوقف قافلة من الدبابات الروسية قادمة من إيفانكيف.

وأكد مكتب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، تقارير تفيد بأن قافلة من الدبابات الروسية اخترقت إيفانكيف وكانت متجهة إلى العاصمة كييف عبر فيشهورود.

وأضاف أن "الدبابات قادمة. نحن نُقاتل. المعارك قادمة".

وفى الوقت نفسه، أبلغت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية وكالة أنباء (يوكرنفورم) بأنها أوقفت قافلة الدبابات، وقالت هيئة الأركان العامة "فجرنا الجسر، وأوقفناهم".