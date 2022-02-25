عاجل- 6.2 ريختر.. زلزال قوته عنيف يضرب سومطرة

جدة - نرمين السيد - وقالت هيئة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، حسب ما نقلته صحيفة جاكرتا بوست الإندونيسية، إن زلزالا بقوة 6.2 درجة ضرب منطقة قريبة من الساحل الغربى لجزيرة سومطرة الإندونيسية اليوم على عمق عشرة كيلومترات.
وقالت الهيئة، إن مركز الزلزال كان على اليابسة وليس له احتمال حدوث تسونامى.
كما ورد أن السكان فى ماليزيا وسنغافورة المجاورتين شعروا بالزلزال.
وأظهر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعى تجمعا لبعض السكان فى الشوارع بعد أن تمايلت الأبراج الشاهقة فى كوالالمبور لبضع ثوان.
وأفاد شهود عيان أنهم رأوا أبوابهم وكراسيهم تهتز والصور واللوحات المثبتة على الجدران تتحرك.
وغالبا ما تشهد إندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا بسبب موقعها على "حزام النار" فى المحيط الهادئ حيث تصطدم الطبقات التكتونية.
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