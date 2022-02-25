من السفارة.. تعليمات جديدة للمصريين في أوكرانيا

طالبت السلطات المصرية رعاياها الموجودين في أوكرانيا بمناطق بعيدة على المعارك الدائرة حاليا، بالتوجه الفوري إلى بولندا والعودة منها إلى مصر، مشددة على ضرورة البقاء في المنازل أو المخابئ لمن هم في مناطق العمليات العسكرية، لحين إجلائهم.

وقالت السفارة المصرية في كييف إنه "بالنسبة للمواطنين المصريين المتواجدين في خاركوف والمدن الشرقية يستمر الالتزام بالتواجد في المنزل أو المخابئ، حيث يتم التفاوض على مسار أمن لخروجهم".

وأضافت أنه "بالنسبة للمواطنين المصريين في المدن الغربية الذين لديهم القدرة على التوجه إلى الحدود البولندية، فإن السلطات البولندية تسمح بدخول كافة الجنسيات وتمنحهم فيزا 15 يوما للعودة إلى أرض الوطن".

وفور إعلان روسيا عن عمليتها العسكرية، وجه عدد من المصريين، وخاصة الطلاب، المتواجدين في أوكرانيا، نداءات واستغاثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين السلطات بإجلائهم نظرا للمخاطر التي تحيط بهم.

وقال مصدر مسؤول في السفارة المصرية في كييف لموقع" دوت الخليج"، إن العاملين بالسفارة يتلقون اتصالات من مصريين لمساعدتهم على الخروج، لافتا إلى أن السفارة تتابع أوضاعهم وتبلغهم بآخر المستجدات وسبل التعامل معها.

وأوضح أن وزارة الخارجية المصرية وجميع السلطات المختصة تعمل على هذا الملف للحفاظ على أرواح المصريين في أوكرانيا، مضيفا: "يبلغ المقيمون بكل التعليمات الجديدة فور ورودها من القاهرة".

تجدر الإشارة إلى أن سفارة مصر في كييف أصدرت تعميما طالبت فيه المصريين بأوكرانيا بعدم استقاء أي معلومات إلا من خلال صفحاتها الرسمية، مشيرة إلى وجود صفحات أخرى مجهولة تروج لمعلومات مغلوطة.