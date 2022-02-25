حصلية قياسية جديدة لـ كوريا الجنوبية من إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوكالة فى بيان، نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عبر موقعها الرسمى، اليوم، أن الوكالة سجلت أيضا 94 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا خلال الفترة نفسها، وبذلك ارتفع إجمالى عدد الإصابات المؤكدة فى البلاد حتى الآن إلى مليونين و665 ألفا و77 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7 آلاف و783 حالة وفاة.
وشهدت حالات الإصابة بكورونا زيادة حادة فى الأسابيع الأخيرة بسبب انتشار أوميكرون فى جميع أنحاء البلاد حيث تضاعفت الحصيلة اليومية تقريبا فى غضون أسبوع واحد فقط بعد تجاوز 50 ألف إصابة لأول مرة فى يوم 10 من الشهر الجارى.
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