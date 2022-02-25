جدة - نرمين السيد - وكتب كوليبا على حسابه الرسمى عبر تويتر: "ضربات صاروخية روسية مروعة على كييف"، مضيفا أن آخر مرة شهدت عاصمتنا مثل عمليات القصف تلك كانت فى عام 1941 عندما تعرضت لهجوم من ألمانيا النازية وتمكنت أوكرانيا من دحر هذا الشر فى ذلك الحين وستهزمه هذه المرة أيضا. وكتب: "أوقفوا بوتين، اعزلوا روسيا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- ضربات صاروخية مروعة.. وزير الخارجية الأوكرانى يستغيث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.