طريقة عمل الكنافة بالقشطة مثل المحلات وبخطوات سهلة وسريعة وبإمكانيات اقتصادية

الكنافة من الحلويات الشرقية المشهورة في الوطن العربي، ومن الحلويات التي لا غنى عنها في شهر رمضان لطعمها اللذيذ والشهي، ويتم تقديمها بأكثر من صنف كالكنافة بالمكسرات، والكنافة بالكاسترد، والكنافة بالبسبوسة، والكنافة بالقشطة، وغيرها، ونقدم لكي سيدتي اليوم بخطوات سهلة وبسيطة، وبمكونات متوفرة في مطبخك طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة.

طريقة عمل الكنافة بالقشطة

تعتبر الكنافة بالقشطة هي الأكثر إقبالًا في شهر رمضان، ويتم تقديمها بأكثر من طريقة، فقط اتبعي الخطوات التالية واحصلي على أحلى كنافة بالقشطة.

المقادير المطلوبة للكنافة:

½ كيلو من الكنافة.

1 كوب ونصف من السمن البلدي سايحة.

½ كوب من السكر البودر.

المقادير المطلوبة للحشوة:

2 كوب من اللبن.

1 كوب من القشطة البلدي.

2 ملعقة كبيرة من كريم الشانتيه.

3 ملعقة كبيرة من النشا.

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

المقادير المطلوبة للشربات:

1 كوب ونصف من الماء.

3 كوب من السكر.

1 ملعقة كبيرة سمنة بلدي سايحة.

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

1 عود من القرفة.

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

1 ملعقة كبيرة من عسل الجلوكوز.

طريقة التحضير

طريقة تحضير الشربات:

احضري إناء وضعي به كلًا من السكر والماء وارفعيه على نار متوسطة حتى يغلي الماء.

ضيفي بعدها كلًا من عصير الليمون وعود القرفة والسمنة والفانيليا وعسل الجلوكوز وقلبي المكونات مع بعضها.

اتركيه على النار لمدة 10 دقائق ثم ارفعيه حتى يبرد.

طريقة تحضير الكنافة بالقشطة: