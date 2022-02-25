الشروط الواجب توافرها لإستحقاق راتب التقاعد وطريقة الاستعلام عن الراتب للمدنيين والعسكريين

تعد خدمة راتب التقاعد هي وسيلة إستثمارية تتم بين المواطن والجهات المختصة خلال فترة عمله في مؤسسة ما أو وزارة حكومية ولكن يجب أن يكون المواطن مشترك في خطة التقاعد، حيث تقوم جهات العمل بخصم جزء من راتب الموظف على أن يتم تقديم راتب شهري له بعد الوصول لسن التقاعد أو التعرض للتقاعد عن العمل لأي سبب آخر ويتمتع تلك المواطن بالحصول على راتب التقاعد لضمان توفير متطلبات الحياة لأسرته كذلك ويستطيع الإستفادة من ذلك الراتب أفراد أسرة المواطن حتى بعد وفاته.

مؤسسة التأمينات الإجتماعية العامة في السعودية

تخدم مؤسسة التأمينات العامة في السعودية الموظفين الذين يعملون داخل القطاع العام والخاص بالإضافة للمؤسسات العسكرية في الدولة عن طريق تقديم راتب لهم ولأفراد أسرتهم بعد الوصول لسن التقاعد أو التعرض لحالات عجز كلي او جزئي أو الوفاة.

الشروط الواجب توافرها لإستحقاق راتب التقاعد

هناك بعض الشروط الواجب توافرها للحصول على راتب التقاعد للمدنين والعسكريين داخل أراضي المملكة، وفيما يلي نوضح أهم تلك الشروط:

يستطيع الموظف أن يحصل على راتب التقاعد من مؤسسة التقاعد بعد إتمامه 60 عاماً من العمر، كذلك وفي حالة العسكريين يجب أن يبلغ العسكري السن القانوني المحدد له في الخدمة.

يجب أن يكون الموظف الذي يرغب في الحصول على راتب التقاعد قد مر على عمله داخل المؤسسة العسكرية 18 عاماً كحد أدنى، بينما يكون قد مر على عمله 20 عاماً داخل المؤسسات المدنية كحد أدنى لفترة العمل.

في حالة التعرض لحادث يترتب عنه الإصابة بالعجز الكلي أو الجزئي يحق للمواطن تقاضي راتب التقاعد.

تقديم تقارير طبية تثبت عدم القدرة على العمل وأن الشخص غير لائق وتطبق تلك الشروط على كل من المدنيين والعسكريين.

طريقة الإستعلام عن راتب التقاعد للمدنيين والعسكريين

يتمكن كل الموظفين المدنيين والعسكريين من الإستعلام عن صرف رواتب التقاعد عبر الإنترنت من خلال اتباع الخطوات الآتية: