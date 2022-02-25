إصابات كورونا فى العالم تصل إلى رقم مرعب

جدة - نرمين السيد - وذكرت الجامعة، فى أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة، أن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و928 ألفا و106 وفيات.

وأوضحت الإحصائية أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 78.7 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 42.8 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 28.5 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ944 ألفا و828 وفاة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ647 ألفا و703 وفيات ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة الهند بإجمالى وفيات 513 ألفا و226 وفاة.