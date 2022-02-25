عاجل.. الطيران الروسى يقصف مدرج مطار كييف الدولى

جدة - نرمين السيد - وذكرت إكسترا نيوز الفضائية أن حرس الحدود الأوكرانى أعلن أن موقعا حدوديا فى زابوروجيا يتعرض لضربة صاروخية مركزة.

وأشار حرس الحدود إلى أن الضربة الروسية للموقع الحدودى خلَّفت سقوط عديد من الضحايا.

وكانت وزارة الداخلية الأوكرانية قد أعلنت، منذ قليل، أنها تمكنت من إسقاط طائرة روسية ما أدى إلى اصطدامها بمبنى سكنى.

ولفتت الشرطة الأوكرانية إلى أن اصطدام الطائرة الروسية أدى إلى اشتعال النار فى المبنى السكنى.

فيما تدور الآن اشتباكات فى موقع زابوروجيا وتقصف القوات الروسية بشدة المنطقة بصواريخ عالية الدقة.