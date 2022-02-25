بالصور.. أوكرانيون يقضون أول ليلة في الحرب داخل محطات المترو

قضى أوكرانيون ليلة الخميس في محطات المترو بالعاصمة كييف ومدن أخرى، خوفا من تعرضهم لإصابات من جراء العمليات العسكرية الدائرة في بلادهم.

وأظهرت صور نشرتها وكالتا "رويترز" و"فرانس برس" مئات المواطنين الأوكرانيين، اتخذوا من محطات المترو ملاجئ، تحسبا لتصعيد روسي.

وتظهر الصور عائلات أوكرانية كاملة وهم يحاولون العثور على مأوى في محطات المترو، ومعهم حقائب صغيرة وهواتف محمولة فقط.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش من أزمة إنسانية كبرى لها تداعيات كارثية في أوكرانيا، قائلا: "باسم الإنسانية، لا تسمحوا ببدء ما يمكن أن يكون أسوأ حرب في أوروبا منذ بداية القرن".

ودعا غوتيريش روسيا إلى "وقف فوري لإطلاق النار ولاستعادة سيادة القانون. لقد حان الوقت لاستئناف مسار الحوار والمفاوضات".

وناشد الأمين العام للأمم المتحدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، لوقف الحرب التي أعلنها في شرق أوكرانيا.

وقال غوتيريش بعد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا: "الرئيس بوتن، باسم الإنسانية، أعد قواتك إلى روسيا".

وشنت روسيا هجوما برا وجوا وبحرا يوم الخميس بعد إعلان الرئيس بوتن عن عملية عسكرية خاصة.

وفرّ ما يقدر بنحو 100 ألف شخص بينما هزت الانفجارات وإطلاق النار المدن الرئيسية، ووردت أنباء عن مقتل العشرات.