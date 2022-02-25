نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في خدمة حصنتك للمنازل السكنية بالإمارات في المقال التالي
عمر شويل - جدة تقدم وزارة الداخلية الإماراتية الكثير من الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الرسمي لها, وما بين الخدمات الكثيرة التي يتم تقديمها خدمة حصنتك للمنازل السكنية, وهي خدمة يتم تقديمها للأشخاص المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة, ويمكنك من خلال الاستفادة من خدمة حصنتك للمنازل السكنية أن تقوم بتحصين منزلك من الحرائق التي ممكن أن تحدث داخل منزلك أو شقتك.
رابط وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة
يمكن لأي مقيمين بالإمارات العربية المتحدة أن يدخل علي الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الإماراتية والاستفادة من الخدمات الإلكترونية الكثيرة التي يقدمها الموقع, حيث يمكن الدخول علي موقع وزارة الداخلية الإماراتية من خلال هذا الرابط.
التسجيل للاستفادة من خدمة حصنتك للمنازل السكنية في الإمارات العربية المتحدة
يمكن لكل شخص يمتلك منزل أو وحدة سكنية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أن يتقدم للحصول علي خدمة حصنتك للمنازل السكنية, حيث أنه نظام يتم تركيبه داخل المنزل أو الوحدة السكنية ليتم ربطه بأنظمة الحرائق في المنزل مع غرفة المراقبة مما يساهم في سرعة الاستجابة لحدوث أي حرائق داخل المنزل ويبين هذا النظام مدى فعالية الأنظمة المرطبته به.
- الذهاب إلي الموقع الرسمي لوزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة عبر الرابط الموجود في المقال.
- يتم النقر علي الخدمات الإلكترونية.
- سوف تجد الكثير من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها موقع وزارة الداخلية الإماراتية والتي يمكنك الضغط علي أياً منها والاستفادة منها, فيتم البحث عن الخدمة الإلكترونية حصنتك للمنازل السكنية والضغط علي المزيد.
- إذا كان لديك حساب علي الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الإماراتية فإنك سوف تقوم بالضغط علي خيار ابدأ الخدمة, وفي حالة انك لا تملك حساب علي
- الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الإماراتية فيجب عليك أن تقوم بإنشاء حساب جديد علي موقع وزارة الداخلية, ويمكنك فعل ذلك بالضغط علي خيار مستخدم جديد.
- سوف نقوم بالضغط علي أبدا الخدمة.
- يتم تسجيل الدخول عبر كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور, ثم سوف يتم تلبية طلبك والحصول منك علي معلومات خاصة بمنزلك لمعرفة كيفية تركيب نظام حصنتك للمنازل السكنية لحماية ما المنزل.