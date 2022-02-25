نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في خدمة حصنتك للمنازل السكنية بالإمارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم وزارة الداخلية الإماراتية الكثير من الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الرسمي لها, وما بين الخدمات الكثيرة التي يتم تقديمها خدمة حصنتك للمنازل السكنية, وهي خدمة يتم تقديمها للأشخاص المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة, ويمكنك من خلال الاستفادة من خدمة حصنتك للمنازل السكنية أن تقوم بتحصين منزلك من الحرائق التي ممكن أن تحدث داخل منزلك أو شقتك.

رابط وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة

يمكن لأي مقيمين بالإمارات العربية المتحدة أن يدخل علي الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الإماراتية والاستفادة من الخدمات الإلكترونية الكثيرة التي يقدمها الموقع, حيث يمكن الدخول علي موقع وزارة الداخلية الإماراتية من خلال هذا الرابط.

التسجيل للاستفادة من خدمة حصنتك للمنازل السكنية في الإمارات العربية المتحدة

يمكن لكل شخص يمتلك منزل أو وحدة سكنية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أن يتقدم للحصول علي خدمة حصنتك للمنازل السكنية, حيث أنه نظام يتم تركيبه داخل المنزل أو الوحدة السكنية ليتم ربطه بأنظمة الحرائق في المنزل مع غرفة المراقبة مما يساهم في سرعة الاستجابة لحدوث أي حرائق داخل المنزل ويبين هذا النظام مدى فعالية الأنظمة المرطبته به.