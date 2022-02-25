كورونا يواصل التوحش فى أوروبا.. تسجيل إصابات قياسية خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ألمانيا

سجّلت السلطات الصحية فى ألمانيا 111 حالة وفاة، و82 ألفا و285 إصابة؛ ليبلغ إجمالى الوفيات 122 ألفا و733 حالة، والإصابات 14 مليونا و174 ألفا و906 إصابات.

بريطانيا

وأعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل 125 حالة وفاة، و38 ألفا و933 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع عدد من قضى نحبهم فى المملكة المتحدة خلال 28 يوما من تشخيص إصابتهم بالفيروس إلى 161 ألفا و125 شخصا، فيما بلغ العدد التراكمى للإصابات 18 مليونا و773 ألفا و164 إصابة.

إيطاليا

وسجلت وزارة الصحة الإيطالية 249 حالة وفاة، و46 ألفا و169 إصابات بالفيروس خلال اليوم الأخير؛ ما يرفع حصيلة الوفيات المسجلة فى إيطاليا حتى اليوم إلى 154 ألفا و13 حالة، بينما وصلت حصيلة الإصابات التراكمية إلى 12 مليونا و651 ألفا و251 إصابة.

البرتغال

فى البرتغال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 آلاف و636 إصابة جديدة و19 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة إلى 3 مليون و219 ألفا و439 إصابة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 20 ألفا و941 حالة وفاة.

اليونان

أعلنت السلطات الصحية تسجيل 15 ألفا و829 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة فى البلاد إلى مليونين و369 ألفا و396 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 65 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 25 ألفا و603 حالات. حسبما ذكرت صحيفة /كاثميرينى/ اليونانية.

قبرص

أعلنت تسجيل 2167 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالى الإصابات فى البلاد منذ بداية تفشى الجائحة ارتفع إلى أكثر من 300 ألف حالة. كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 833 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة على مدار أمس.

النمسا

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 28 ألفا و591 إصابات جديدة و39 حالة وفاة، ليبلغ إجمالى حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 فى النمسا حتى الآن مليونين و578 ألفا و962 حالة، فيما وصل تراكمى الوفيات إلى 14 ألفا و700 حالة.

بولندا

سجلت وزارة الصحة 18 ألفا و282 إصابة جديدة و341 حالة وفاة، وبذلك يصل إجمالى حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس حتى الآن إلى 5 ملايين و620 ألف و946 حالة، بينما بلغ تراكمى الوفيات 110 آلاف و 858 حالة.

بيلاروسيا

سجلت السلطات الصحية 5 آلاف و996 إصابة جديدة؛ ارتفع إجمالى الإصابات إلى 902 ألف و315 إصابة مؤكدة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 6 آلاف و421 حالة وفاة بعد تسجيل 14 حالة وفاة.