نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للأسر الفقيرة سجل واستفيد منصة جود لدعم ولتسديد الإيجار شروط وطريقة ورابط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث حول دعم الإسكان لما تقدمه من مميزات عدة يتم الاستفادة منها، حيث تقدم العديد من خدماتها للأسر الفقيرة حيث تقدم لهم خدمة سداد الايجار للاسر الاكثر احتياجا والاشد فقرا، ومن خلال مقالي سوف نوضح كيفية الاستفادة من منصة جود للاسكان وشروط الاستفادة من منصة جود وكذلك نقدم رابط التقديم فى منصة جود ، وللإستفادة من خدمات جود يجب أن يكون المستحق ضمن قوائم المسجلين على المنصة، إضافة إلى ضرورة أن يكون مسجلًا لدى إحدى الجمعيات الأهلية الشريكة لمنصة جود الإسكان، يعتبر التسجيل في منصة جود لتسديد الإيجار أحد الإجراءات الضرورية للحصول على دعم الوحدات السكنية في المملكة العربية السعودية التي تقدمها المنصة للأسر التي تعاني من عسر في الحالة المادية.

الشروط الواجب توافرها للتسجيل والاستفادة من منصة جود لتسديد الإيجار:

أوضحت المنصة من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر “تويتر” عن ضرورة توافر الشروط التي يجب تحقيقها للاستفادة من دعم المنصة، والتي تقوم بصفة أساسية على ضعف القدرة المالية للأسر، ويتم حساب معيار القدرة المالية للأسرة من خلال 5 أبعاد وهي: البعد الاقتصادي، والبعد الديموغرافي، وبعد السكن، والبعد الاجتماعي، والبعد الصحي، ولاستفادة الأسرة من خدمات منصة جود يجب تحقق درجة القدرة المالية معيار يساوي 60% أو أقل، ويُشترط للتسجيل في جود الإسكان للحصول على الدعم السكني توفر ما يلي:

أن يكون الشخص المتقدم قد قام بتقديم طلبه للتسجيل في الضمان الاجتماعي السعودي بالإضافة إلى تسجيله في بوابة سكني.

من أهم الشروط التي يجب توافرها هي أن يكون الشخص المتقدم لا يقل عدد أفراد أسرته عن 5 أفراد.

يشترط أن يقدم مفردات مرتب للشخص المتقدم بشكل تفصيلي.

كيفية التسجيل في منصة جود للاسكان لتسديد الإيجار:

نظراً لتساؤل العديد من المستفيدين من المنصة نوضح من خلال هذا المقال كيفية التسجيل في المنصة بالخطوات، علماً بأن الهدف الرئيسي من هذه المنصة مساعدة الأسر الأكثر احتياجا و للحصول على الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المنصة، وتتم عملية التسجيل بالخطوات الاتية:

ادخل على رابط التسجيل في منصة جود لتسديد الإيجار.

أن يقوم الشخص المتقدم بكتابة رقم الجوال الخاص به

الموافقة على الأحكام والشروط الخاصة بسياسة المنصة

الضغط على أيقونة تسجيل.

يختار الشخص المتقدم أيقونة حسابي

التاكد من إدخال البيانات المطلوبة وهي (الاسم – رقم الجوال – البريد الإلكتروني – رقم الهوية الوطنية ).

إدخال كلمة المرور الخاصة بك.

الضغط على أيقونة متابعة

تصل رسالة للشخص المتقدم تحتوي على كود التحقق.

إدخال الكود في المكان المخصص له.

الضغط على أيقونة طلب التسجيل.

كيفية وطريقة الاستفادة من منصة جود للاسكان:

الهدف الرئيسي من المنصة هو تقديم الدعم وتوفير السكن المناسب للأسر الأكثر احتياجًا في المملكة وفق شروط وضوابط محددة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، وتعمل جود بالتعاون مع الجمعيات الاهلية الخيرية المتوفرة في كافة أنحاء المملكة، فيجب اتباع عدة خطوات كالتالي: