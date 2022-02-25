عروض تقسيط سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022 في السعودية

تأتي سيارة باجيرو ميتسوبيشي 2022 بفئتين الأولى ثلاثة أبواب والثانية خمسة أبواب جي.ل.س. وتجربتها رائعة جدًا في قيادتها. لأنها مجهزة تجهيزًا جيدًا وبها مجموعة من التقنيات الحديثة التي تحافظ على سلامة الراكبين. تعتني باجيرو 2022 بسلامة الأشخاص. ولذلك نحب أن نقدم عروض تقسيط السيارات الجديدة من باجيرو والتي يقدمها العيسائي للسيارات في السعودية.

ميتسوبيشي باجيرو 3.5L GLS 3Door 2022 الجديدة بالسعودية المواصفات

ميتسوبيشي باجيرو 3.5L GLS 3Door 2022 هي سيارة من فئة سيارات عائلية ونوع دفع العجلات فيها دفع رباعي. حجم محرك السيارة هو 3.5 لتر وعدد الاسطوانات هو 6 اسطوانات لتوليد قوة بمقدار 189 حصان. ناقل الحركة في ميتسوبيشي باجيرو 3.5L GLS 3Door 2022 هو أوتوماتيك 5 سرعات ونوع الوقود او نظام المحرك هو بنزين. من الجدير بالذكر ان معدل استهلاك الوقود هو 9.1 كيلومتر لكل لتر. بالنسبة للترفيه والتكنولوجيا، توفر هذه السيارة نظام ملاحة، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث و8 مكبرات الصوت. سعر ميتسوبيشي باجيرو 3.5L GLS 3Door 2022 يبدأ من 126500 ريال سعودي

مميزات باجيرو 2022 ثلاثة ابواب جي ال اس في السعودية

الراحة والسهولة: نظام تثبيت السرعة، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم من المقود ( الدريكسون)، مرايا جانبية كهربائية ومكيف أوتوماتيك.

الترفيه والتكنولوجيا: نظام ملاحة، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث و8 مكبرات الصوت

رفاهية: مقاعد جلدية، إكسسوارات كروم، شاشة ترفيه وفتحة سقف.

الأمان: مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، فرامل مانعة للانغلاق، التحكم في الانزلاق وتقنية دعم المكابح

أنواع و خامات المقاعد: تحكم كهربائي بالمقاعد ومقاعد جلد.

كاميرا مدمجة: كاميرا خلفية. مقاس العجلات: 18. نوع الإضاءة: زينون. نوع المحرك: بنزين.

نظام تقسيط ميتسوبيشي باجيرو جي ال اس الثلاثة ابواب من العيسائي

الدفعة الأولى صفر. الدفعة الأخيرة 50600 ريال سعودي. المدة ستين شهرًا. سعر السيارة يصل لـ 126500 ريال سعودي، القسط الشهري 2160 ريال سعودي.

ميتسوبيشي اكسباندر 2022 المتينة عرض تقسيط 1041 ريال مقيمين ووافدين في السعودية

ميتسوبيشي باجيرو 3.5L GLS 5Door 2022 هي سيارة من فئة سيارات عائلية ونوع دفع العجلات فيها دفع رباعي. حجم محرك السيارة هو 3.5 لتر وعدد الاسطوانات هو 6 اسطوانات لتوليد قوة بمقدار 189 حصان. ناقل الحركة في ميتسوبيشي باجيرو 3.5L GLS 5Door 2022 هو أوتوماتيك 5 سرعات ونوع الوقود او نظام المحرك هو بنزين. من الجدير بالذكر ان معدل استهلاك الوقود هو 9.1 كيلومتر لكل لتر. بالنسبة للترفيه والتكنولوجيا، توفر هذه السيارة نظام ملاحة، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث و8 مكبرات الصوت. سعر ميتسوبيشي باجيرو 3.5L GLS 5Door 2022 يبدأ من 132250 ريال سعودي.