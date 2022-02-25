أوكرانيون يفرون إلى محطات المترو خوفا من القصف الروسى (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - ونشرت بعض وكالات الأنباء فيديوهات لمواطنين فى خاركيف وغيرها يسكنون محطات المترو حاليا ولا يخرجون منها بسبب القصفات الروسية المتتالية على البلاد.

فى حين وجه الجيش الأوكرانى نداء للمواطنين فى مدينة سومى الاستراتيجية للتصدى للغزو الروسى، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين رفض كافة النوايا الحسنة التى قدمتها واشنطن، موضحا أن الجيش الروسى بدأ هجوما غير مبرر على أوكرانيا.

وأضاف الرئيس الأمريكى، خلال كلمته: "حذرنا مرارا مما حدث اليوم من غزو روسى لأوكرانيا، وعملنا مع شركائنا خلال الأسابيع الماضية لتعزيز الحوار مع روسيا لحل الأزمة الأوكرانية".

وتابع بايدن: "الهجوم الروسى على أوكرانيا غير مبرر ومخطط له منذ عدة أشهر".