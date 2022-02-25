أستراليا تنتقد موقف الصين وتفرض مزيدا من العقوبات على روسيا

فرضت أستراليا المزيد من العقوبات على روسيا مستهدفة العديد من مواطنيها من النخبة إلى جانب مشرعين، وقالت إنه "من غير المقبول" أن تخفف الصين القيود التجارية مع موسكو في هذا التوقيت.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون في مؤتمر صحفي "سنعمل مع شركائنا لفرض موجة متدرجة من العقوبات ومواصلة تصعيد هذا الضغط على روسيا".

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