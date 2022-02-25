جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى، فى مؤتمر صحفى، منذ قليل، إنه تم تشكيل فريق للمساعدات الإنسانية لدعم الشعب الأوكرانى، لافتة إلى أن هناك فريقا للمساعدات الإنسانية لدعم الشعب الأوكرانى.
وأكد البيت الأبيض، على توفير حزمة من أدوات الدعم للرئيس الأوكرانى، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكى جو بايدن لم يجر اتصالا ثانيا مع الرئيس الأوكرانى.
وأفادت الأمم المتحدة أن نحو مئة ألف شخص نزحوا من منازلهم داخل أوكرانيا فيما غادرها آلاف آخرون إلى الخارج، بسبب الهجوم العسكرى الروسى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. البيت الأبيض: مستعدون لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.