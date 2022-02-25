وزير المالية الياباني: سنجمد الأصول في بعض البنوك الروسية

قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي إن بلاده ستجمد الأصول في بعض البنوك الروسية في إطار العقوبات المفروضة على عملها في أوكرانيا.

وأضاف سوزوكي للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء أن اليابان "تستنكر بشدة" العمل الروسي في أوكرانيا. وأفاد بأن اليابان تدرس أيضا سبلا فعالة لمواجهة ارتفاع أسعار النفط. وقال وزير الصناعة الياباني كويشي هاجيودا في مؤتمر صحفي إن اليابان تخطط لتنفيذ مزيد من الخطوات بسرعة للمساعدة في كبح ارتفاع أسعار الوقود مثل البنزين والكيروسين وسط ارتفاع أسعار النفط. وأضاف أن اليابان ستتعامل بشكل مناسب مع السحب من الاحتياطيات النفطية بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية والدول المعنية بعد أن أثار هجوم روسيا على أوكرانيا مخاوف من تعطل إمدادات الطاقة العالمية.

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