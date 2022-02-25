شروط الضمان الاجتماعي الجديد للمتزوجه وللمطلقة

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن طرح شروط الضمان الاجتماعي الجديد للمتزوجه، وذلك من خلال اللوائح والقرارات الخاصة بـ السيدة المتزوجة أو الأرملة داخل المملكة العربية السعودية، وذلك لكي يتم صرف لهن معاش ضمان اجتماعي.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد للمتزوجه

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض شروط الضمان الاجتماعي الجديد للمتزوجه التي تحكم صرف معاش ضمان اجتماعي للمرأة المتزوجة من رجل سعودي أو غير سعودي، ويمكن حصر تلك الشروط في بعض النقاط التالية:

أولًا يجب أن تكون المرأة المتقدمة للحصول على معاش الضمان تحمل جنسية سعودية أو أنها متزوجة من رجل سعودي.

كما يجب أن تكون السيدة مقيمة داخل المملكة العربية السعودية إقامة كاملة.

بجانب أنه لابد من تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي.

بالإضافة إلى أنه لابد أن يكون عائل المرأة السعودية المتزوجة من رجل غير سعودي ولديها أولاد لا تستطيع العمل.

علاوة على أنه يشترط أن تكون السيدة المتقدمة قد تم هجرها من زوجها منذ ثلاث أشهر أو أكثر، حيث يتم إثبات ذلك من قبل الجيران.

كما أنه يجوز صرف معاش الضمان لمن فقدت زوجها ولديها أطفال.

بالإضافة إلى أنه لا يجوز أن يتجاوز دخل المرأة المتقدمة عن الحد الذي تم تحديده من قبل الضمان الاجتماعي.

لابد من أن تكون المتقدمة وصلت لسن الشيخوخة.

كما يجب أن تكون قد تعدت سن ال 35 عام.

ويشترط أن لا تكون المتقدمة عاملة في أي مهنة، أو مالكة سجل مهني أو تجاري على أي رخصة تجارية.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد للمطلقة